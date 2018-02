Jurassic World - Il Regno Distrutto: rilasciato il nuovo trailer internazionale

News





20/02/2018 |

Vi mostriamo oggi un nuovo trailer internazionale di Jurassic World - Il Regno Distrutto, il nuovo appassionante capitolo del franchise nato nel 1993. La pellicola arriverà in Italia a partire dal 7 giugno grazie alla regia di J.A. Bayona, regista che ha preso il posto di Colin Trevorrow. Quest'ultimo è tornato come produttore insieme a Frank Marshall, Pat Crowley, Steven Spielberg e Belén Atienza.



Derek Connolly ha curato la sceneggiatura.

Nel sequel di Jurassic World ritroviamo i protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, inseriti in un cast che comprende anche B.D. Wong, Jeff Goldblum, Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine, Geraldine Chaplin e James Cromwell.



Vi lasciamo al trailer!



Sinossi di Jurassic World - Il Regno Distrutto:

Al risveglio del vulcano, inattivo fino a quel momento, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) intraprendono una campagna per salvaguardare le specie di dinosauri ancora in vita da un evento di distruzione di massa. Owen è intento a ritrovare Blue, il “suo” raptor ancora disperso nella foresta, mentre Claire nel frattempo ha maturato un vero rispetto nei confronti di queste creature, che sono diventate la sua missione. Giunti sull’isola proprio mentre la lava inizia a scorrere i due scoprono anche una cospirazione di portata globale che potrebbe far ritornare l’intero pianeta a un rovinoso stato di disordine come non si vedeva dalla preistoria.

Meraviglie, avventure ed emozioni hanno reso questo franchise uno dei più famosi e di successo nella storia del cinema, il nuovissimo evento cinematografico vede il ritorno degli amati personaggi e dinosauri insieme a nuove specie più imponenti e terrificanti che mai. Benvenuto in JURASSIC WORLD – IL REGNO DISTRUTTO.