The Manuscript: Scott Eastwood sarà uno dei protagonisti del film

20/02/2018 |

Il thriller The Manuscript ha trovato il suo protagonista. Accanto a Morgan Freeman, infatti, reciterà nella pellicola anche Scott Eastwood, attore che abbiamo visto recentemente in Fast & Furious 8 e Suicide Squad.



La regia è di Nick Cassavetes che ha lavorato su una storia scritta da Louis Rosenberg e Joe Rosenbaum. La trama racconta di un genio del crimine (Freeman) che, dalla prigione, invia ad un giovane aspirante scrittore (Eastwood) i capitoli di un misterioso romanzo. Il testo, però, altro non è che una guida scritta per recuperare dei diamanti rubati dal valore di 100 milioni di dollari. La missione metterà in serio pericolo la vita del personaggio interpretato da Eastwood.



Le riprese partiranno il prossimo aprile a New Orleans.



Rob Paris, della Paris Film Inc., Mike Witherill e Mark Williams sono i produttori.