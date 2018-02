Thor: Ragnarok: il nuovo trailer con i contenuti speciali

News





20/02/2018 |

La Marvel ha rilasciato un nuovo trailer internazionale di Thor: Ragnarok contenente alcuni momenti del making of del film. La clip inedita è presente all'interno dell'home video che sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal 7 marzo nei formati Blu-Ray, DVD e su tutte le piattaforme digitali. Il nuovo capitolo appartenente al franchise dedicato al figlio di Odino è diretto da Taika Waititi e vede protagonisti Chris Hemsworth, ovvero Thor, il Premio Oscar Cate Blanchett, Mark Ruffalo, Tessa Thompson, Idris Elba, Karl Urban, Benedict Cumberbatch e il Premio Oscar Anthony Hopkins.



In Thor: Ragnarok il nostro eroe sarà chiamato ad affrontare una temibile minaccia chiamata Hela.



Sinossi di Thor: Ragnarok:

Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.