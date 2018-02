Pacific Rim - La Rivolta: online il nuovo trailer italiano

News





23/02/2018 |

E' online un nuovo affascinante trailer di Pacific Rim - La Rivolta, la pellicola diretta dal regista Steven S. DeKnight. Il sequel del film originale di Guillermo del Toro vedrà tornare in azione i famosi robot visti nel primo capitolo, uniti più che mai per distruggere una diabolica e potente minaccia aliena.



Il cast vede al suo interno John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Cailee Spaeny, Rinko Kikuchi, Burn Gorman, Adria Arjona e Charlie Day. DeKnight ha lavorato su una sceneggiatura scritta da lui stesso, da Emily Carmichael & Kira Snyder e da T.S. Nowlin.



Basato sui personaggi creati da Travis Beacham, Pacific Rim - La Rivolta è prodotto da Thomas Tull, Mary Parent, Jon Jashni, Cale Boyter, Guillermo del Toro, John Boyega e Femi Oguns. Eric McLeod è il produttore esecutivo.



Pacific Rim - La Rivolta uscirà nelle sale italiane a marzo.



Sinossi di Pacific Rim - La Rivolta:

l conflitto che ha coinvolto il nostro pianeta tra mostri alieni e super macchine pilotate dall'uomo e costruite per annientarli, è stato solo il preludio ad un nuovo devastante assalto nei confronti dell'umanità che vedremo in Pacific Rim - La Rivolta.

John Boyega (Star Wars: Il risveglio della forza) veste i panni del ribelle Jake Pentecost, un tempo promettente pilota Jaeger il cui leggendario padre diede la vita per assicurare la vittoria dell'uomo sui mostruosi "Kaiju". Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento, per ritrovarsi coinvolto nel mondo della criminalità. Quando però una minaccia ancora più inarrestabile rischia di abbattersi sulle nostre città e di mettere in ginocchio l'umanità, la sorella Mako Mori (Rinko Kikuchi) —adesso a capo di una nuova e coraggiosa generazione di piloti cresciuti all'ombra della guerra— dà a Jake un'ultima possibilità per dimostrarsi all'altezza dell'eredità lasciata dal padre. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unire le forze in una rivolta globale contro l’estinzione.

Jake verrà affiancato da Lambert, un talentuoso pilota rivale (interpretato da Scott Eastwood, Fast & Furious 8), e dalla quindicenne Amara (Cailee Spaeny, al suo debutto), un'hacker di Jaeger. Ribellandosi per diventare la più potente linea di difesa mai esistita, faranno rotta verso una nuova, spettacolare avventura di gigantesca portata.