Hostiles - Ostili dal 22 marzo al cinema: online il trailer italiano

23/02/2018 |

Un nuovo trailer italiano di Hostiles - Ostili è online grazie alla Notorious Pictures che ci presenta così la pellicola scritta e diretta da Scott Cooper. Il film, destinato ad uscire nelle nostre sale a partire dal 22 marzo, racconta del legame d'amicizia tra il capitano Joseph Blocker e il capo indiano Falco Giallo. Cooper ha lavorato con il protagonista Christian Bale, attore inserito in un cast che vede al suo interno anche Wes Studi, Rosamund Pike, Jesse Plemons, Stephen Lang e Scott Shepherd.



Grazie alla Notorious Pictures vi lasciamo al trailer italiano!



Sinossi di Hostiles - Ostili:

1892 New Messico. Il leggendario capitano Joseph Blocker, implacabile sterminatore di pellerossa, sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi: scortare Falco Giallo, un capo indiano malato terminale, dal forte dove è tenuto prigioniero alla riserva indiana sua terra d'origine, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. Nel corso di questo lungo e tormentato viaggio, questi due grandi guerrieri, un tempo rivali, impareranno a fidarsi l'uno dell'altro e a trovare la pace in una terra che non perdona.