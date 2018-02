Online il primo trailer italiano di Tully

News





24/02/2018

Dal 3 maggio arriverà nelle sale italiane Tully ed oggi, grazie alla Universal Pictures, vi mostriamo il primo trailer italiano. L'opera cinematografica di Jason Reitman (Men, Women & Children) racconta di una mamma di tre bambini, interpretata dall'attrice Premio Oscar Charlize Theron, che stringerà un rapporto speciale con la nuova tata, Tully, che entrerà subito nel cuore dei suoi figli. Nei panni della ragazza troviamo Mackenzie Davis. Il cast comprende anche Mark Duplass e Ron Livingston.



Bron Studios, Right of Way, Denver and Delilah e la West Egg Production sono le compagnie che hanno prodotto il film. I produttori invece sono Aaron L. Gilbert della Bron Studios, Reitman ed Helen Estabrook della Right of Way Productions, Cody e Mason Novick, Charlize Theron, A.J. Dix e Beth Kono della Denver & Delilah Productions. La sceneggiatura è stata scritta dal Premio Oscar Diablo Cody (Juno).

Sinossi di Tully:

Il film racconta di Marlo, mamma di tre figli piccoli, che riceve dal fratello un aiuto a sorpresa: una babysitter per il neonato. Dopo un primo momento di esitazione nei suoi confronti, Marlo costruirà un profondo legame con la premurosa, sorprendente e stimolante tata di nome Tully.