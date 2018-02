Halloween: terminate le riprese del film

News





24/02/2018 |

Ryan Turek della Blumhouse Pictures ha annunciato, tramite la sua pagina Twitter, che sono terminate ufficialmente le riprese di Halloween, il nuovo capitolo appartenente al famoso franchise horror. La pellicola vedrà tornare al centro della scena i due personaggi che hanno fatto la storia della saga, stiamo parlando di Lauren Strode e Michael Myers. Nei panni della Strode ci sarà ancora una volta Jamie Lee Curtis diretta da David Gordon. Il cast è composto anche da Judy Greer, che reciterà nella parte di Karen Strode, la figlia di Lauren, Andi Matichak nel ruolo della figlia di Karen, Will Patton, Rob Niter, Rhian Rees, Virginia “Ginny” Gardner, Miles Robbins, Dylan Arnold e Drew Scheid.



La parte di Myers è stata invece affidata a Nick Castle.



In questo capitolo, scritto da Danny McBride, Lauren Strode tornerà per affrontare una volta per tutte Michael Myers.



L'uscita è prevista per il 19 ottobre.