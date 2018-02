Joss Whedon non dirigerà più Batgirl

News





24/02/2018 |

Con un comunicato a sorpresa Jose Whedon ha annunciato di aver abbandonato il progetto riguardante Batgirl, cinecomic appartenente all'universo creato dalla Warner Bros. e dalla DC Entertainment. Whedon ha spiegato quanto segue: "Batgirl è un progetto entusiasmante ma in questi mesi ho realizzato di non avere una storia. Sono grato a Geoff Johns (presidente della DC Comics) e a Toby Emmerich (presidente della Warners Picture Group) e a tutti coloro che mi hanno accolto quando sono arrivato".



Il regista era stato ingaggiato dalla produzione anche per scrivere la storia.

La Warner Bros. Pictures non ha rilasciato alcun comunicato invece su quello che sarà il futuro della pellicola. Non è chiaro se, dopo l'addio di Whedon, Batgirl verrà sviluppato ancora.