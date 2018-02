Box Office Italia: A Casa Tutti Bene sempre in vetta

News





Alla sua seconda settimana nelle sale A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino ha mantenuto la prima posizione. La pellicola ha incassato 1.922.278 euro, superando di fatto i sei milioni complessivi. Ha conquistato una posizione, salendo al secondo posto, Black Panther di Ryan Coogler che ha messo da parte 1.485.701 euro. Dal quarto al terzo posto è salito invece La Forma dell'Acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro che ha incassato 1.226.525 euro mentre ha esordito in quarta posizione Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson, il cui incasso è stato pari a 1.080.556 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Belle & Sebastien - Amici per Sempre di Clovis Cornillac (1.023.217 euro) e Cinquanta Sfumature di Rosso di James Foley (973.938 euro).