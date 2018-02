Box Office USA: comanda sempre Black Panther

News





26/02/2018 |

Dopo due settimane negli USA comanda ancora a livello cinematografico Black Panther di Ryan Coogler, il cinecomic Marvel che ha mantenuto la prima posizione incassando 108.046.000 dollari. Alle sue spalle troviamo invece l'esordiente Game Night - Indovina Chi Muore Stasera? di John Francis Daley e Jonathan Goldstein che ha portato via 16.600.000 dollari mentre in terza posizione è sceso Peter Rabbit di Will Gluck il cui incasso è stato pari a 12.545.000 dollari. Parlando di film debuttanti, in quarta posizione spunta Annientamento di Alex Garland che ha incassato 11.000.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Jumanji - Benvenuti nella Giungla di Jake Kasdan (5.650.000 dollari) e Ore 15:17 - Attacco al Treno di Clint Eastwood (3.600.000 dollari).