Belle & Sebastien - Amici per Sempre: la clip Una fetta per te e una per me

News





26/02/2018 |

Dal 22 marzo uscirà nelle nostre sale Belle & Sebastien - Amici per Sempre, l'adattamento cinematografico del romanzo di Cécile Aubry. Il film di Clovis Cornillac (Un Po', Tanto, Ciecamente), alla sua seconda opera in carriera, vede protagonisti Félix Bosseut e Tchékey Karyo ed ha una sceneggiatura scritta da Juliette Sales e Fabien Suarez.



Grazie alla Notorious Pictures siamo lieti di mostrarvi una scena del film dal titolo Una fetta per te e una per me.



Sinossi di Belle & Sebastien - Amici per Sempre:

Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli. Una sera a casa del nonno ascolta una conversazione tra Pierre, suo padre ed Angelina, da poco sposi, scoprendo le loro intenzioni di trasferirsi presto in Canada. Sebastien è amareggiato. Non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo. La situazione si complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via, ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe.