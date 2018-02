Aharon Keshales e Navot Papushado dirigeranno l'horror We Are All Monsters Here

News





26/02/2018 |

La Crystal City Entertainment ha avviato un progetto cinematografico a tinte horror dal titolo We Are All Monsters Here e ha affidato la regia ad Aharon Keshales e Navot Papushado. La pellicola racconterà di due ragazze, entrambe morse da un vampiro, che stringeranno un legame di amicizia nel tentativo di trovare una strada verso la sopravvivenza.



I due registi adatteranno la storia scritta da Kelley Armstrong che si occuperà anche di produrre il film con Jonathan Rubenstein ed Ari Daniel Pinchot della Crystal City Entertainment.



Il progetto è ancora in fase embrionale e non sono stati rivelati i nomi degli attori che reciteranno al suo interno.