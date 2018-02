Scarface: Antoine Fuqua in trattative per dirigere il film

News





27/02/2018 |

Da diverso tempo è in cantiere il progetto riguardante il remake cinematografico di Scarface, famosa opera di Brian De Palma con Al Pacino protagonista. La Universal Pictures è alla ricerca di un regista ed avrebbe riaperto il tavolo delle trattative con Antoine Fuqua, già avvicinato in passato alla pellicola. Il regista - costretto ad uscire dal film a causa di The Equalizer 2 - potrebbe dunque prendere in mano il timone di Scarface qualora dovesse trovare un accordo con la produzione.

Scarface, ad oggi, ha già una sceneggiatura pronta, scritta da David Ayer, regista che ha dovuto abbandonare il film per portare a termine i suoi diversi impegni, e da Joel Coen ed Ethan Coen.

Dylan Clark della Dylan Clark Productions e Martin Bregman, che ha prodotto il film originale, saranno i produttori.



La data d'inizio riprese era stata fissata per il mese di agosto ma la Universal ha deciso di rinviare il primo ciak.