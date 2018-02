Il trailer di Succede, il nuovo film di Francesca Mazzoleni

News





27/02/2018 |

La Warner Bros. Pictures presenta il trailer italiano di Succede, film di Francesca Mazzoleni tratto dal romanzo di Sofia Viscardi. La pellicola adolescenziale vede protagonisti Margherita Morchio, Matteo Oscar Giuggioli, Matilde Passera, Brando Pacitto e Francesca Inaudi.

L'uscita è prevista per il 5 aprile.



Sinossi di Succede:

Succede è l’intenso diario delle emozioni, delle sensazioni, dei sentimenti di Margherita (Meg) e dei suoi amici, quattro adolescenti che condividono tutto: da un’alba milanese, a un rifugio sul tetto, le sneakers blu, la camicia di jeans, la musica nelle cuffie, la scuola e i primi baci. C’è questo e molto altro in Succede: una storia di amore e amicizia in quel particolare momento della vita che è l’adolescenza, quando ogni evento è di estrema importanza, ogni emozione è assoluta, dove il passato e il futuro non hanno posto, solo il presente esiste ed ha importanza.