The Lodgers - Non Infrangere le Regole dall'8 marzo nelle sale: online il nuovo spot italiano

News





27/02/2018 |

La Eagle Pictures, con un nuovo spot italiano, ci presenta The Lodgers - Non Infrangere le Regole, horror-thriller la cui uscita è prevista per il prossimo 8 marzo. La regia è di Brian O'Malley che ha deciso di raccontare, grazie alla sceneggiatura scritta da David Turpin, la storia di due fratelli, Rachel ed Edward, e delle strane presenze che vivono nella loro casa. Questi particolari esseri li obbligano a rispettare alcune regole: una di queste prevede di non fare mai entrare altre persone. Quando però Rachel si innamora di un ragazzo di nome Sean, la regola rischia di essere infranta.



Charlotte Vega e Bill Milner sono i protagonisti con David Bradley, Moe Dunford e Eugene Simon.

Vi lasciamo allo spot.



Sinossi di The Lodgers - Non Infrangere le Regole:

I gemelli Rachel e Edward sono colpiti da una maledizione che si tramanda da generazioni nella loro famigla e che regola le loro vite. La situazione precipita quando Rachel s’innamora di uno sconosciuto.