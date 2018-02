Metti la Nonna in Freezer: la featurette I protagonisti

News





28/02/2018

Grazie alla 01Distribution conosciamo da vicino i protagonisti di Metti la Nonna in Freezer. Nella featurette possiamo ascoltare anche le parole dei registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi e degli attori Miriam Leone, Fabio De Luigi, Lucia Ocone, Marina Rocco e Barbara Bouchet. La Leone e De Luigi interpretano una restauratrice, che tenterà in tutti i modi di incassare la pensione della nonna scomparsa, e un finanziere perdutamente innamorato di lei.



Il cast principale è completato dalla presenza di Eros Pagni.



L'uscita è prevista per il 15 marzo.



Sinossi di Metti la Nonna in Freezer:

Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone Recchia (Fabio De Luigi), si innamora perdutamente di Claudia (Miriam Leone), una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna (Barbara Bouchet). Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la bancarotta, Claudia, con la complicità delle sue amiche (Lucia Ocone e Marina Rocco), pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione… Travestimenti, equivoci ed ingegnose bugie sono gli ingredienti per questa nuova ed irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai tempi della crisi.