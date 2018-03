Quello Che Non So di Lei dal 1° marzo al cinema: la clip Aiuto

News





28/02/2018

Con una nuova clip, dal titolo Aiuto, la 01Distribution ci presenta Quello Che Non So di Lei, il nuovo lavoro di Roman Polanski. Il regista in questo film ha lavorato con le due protagoniste Emmanuelle Seigner ed Eva Green e con un cast che vede al suo interno anche Vincent Perez, Dominique Pinon e Camille Chamoux. L'adattamento del romanzo di Delphine de Vigan, uscito in Italia con il nome Da una storia vera, racconta la storia di una donna, Delphine, e della sua amicizia con la misteriosa Leila.



L'uscita nelle sale è prevista per il 1° marzo.



Sinossi di Quello Che Non So di Lei:

Delphine è una scrittrice di successo. Il suo ultimo romanzo, quello più personale in cui racconta la storia della sua famiglia, è diventato un best-seller mondiale. Scrivendolo si è messa completamente a nudo, al punto da essere accusata di aver strumentalizzato il suo dolore. Tutti aspettano un suo nuovo romanzo, ma Delphine è paralizzata, ha un blocco creativo. Un giorno, per caso, incontra Leila, una giovane donna affascinante e misteriosa, comparsa dal nulla, eppure capace con naturalezza di entrare nella sua vita, come amica e confidente. La presenza di Leila in poco tempo diventa imprescindibile e quella che sembrava essere un’amicizia si trasforma in un rapporto morboso e ambiguo. Ma chi è davvero Leila? E cosa vuole realmente da Delphine?