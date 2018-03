Rachel: online il trailer italiano

News





28/02/2018 |

La Fox Searchlight, tramite il suo canale ufficiale, ci presenta il trailer italiano di Rachel, thriller movie con protagonista Rachel Weisz. L'attrice ha lavorato in questo film con il protagonista maschile Sam Claflin e con un cast che vede al suo interno anche Holliday Grainger, Iain Glen, Poppy Lee Friar e il nostro Pierfrancesco Favino.



Roger Michell è il regista e si è occupato di scrivere la sceneggiatura adattando il romanzo scritto da Daphne Du Maurier.



L'uscita è prevista per il 15 marzo.



Sinossi di My Cousin Rachel:

RACHEL (My Cousin Rachel) è una storia d’amore misteriosa e con differenti livelli di lettura, in cui un giovane inglese (Sam Claflin) mette in atto una strategia di vendetta contro la sua enigmatica e bellissima cugina (Rachel Weisz), credendola responsabile della morte di suo cugino Ambrose, con cui è cresciuto. Tuttavia, dopo aver conosciuto la donna, i suoi sentimenti iniziano a cambiare e finisce per soccombere al suo fascino fino ad esserne ossessionato…