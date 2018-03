Thor: Ragnarok: la featurette A New Valkyrie

News





01/03/2018 |

A sei giorni dall'arrivo in home video di Thor: Ragnarok, nelle versioni Blu-Ray e DVD, vi presentiamo una featurette dedicata ad uno dei personaggi più importanti di questo terzo capitolo: Valchiria. Nella clip possiamo vedere l'attrice all'opera sul set della pellicola diretta da Taika Waititi, già disponibile in formato digital.

Thor: Ragnarok racconta della battaglia per la sopravvivenza che vedrà coinvolti Thor, Loki, la stessa Valchiria e Hulk contro la temibile Hela.



Chris Hemsworth, i Premi Oscar Cate Blanchett e Anthony Hopkins, Mark Ruffalo, Idris Elba, Karl Urban e Benedict Cumberbatch sono gli altri attori presenti nel cast.



Sinossi di Thor: Ragnarok:

Thor è imprigionato dall’altro lato dell’universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok — la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana — per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers: l’Incredibile Hulk.