Red Sparrow da oggi nelle sale: lo spot Innocente o traditrice?

01/03/2018 |

Nel giorno del debutto italiano di Red Sparrow la 20th Century Fox ha rilasciato il nuovo spot italiano dal titolo Innocente o traditrice? La pellicola è diretta da Francis Lawrence, tornato a collaborare nuovamente con il Premio Oscar Jennifer Lawrence dopo Hunger Games. Basato sul libro di Jason Matthews, il film racconta di una spia del KGB che si ritroverà coinvolta in un'operazione di estrema difficoltà nella quale dovrà uccidere un agente della CIA.



La sceneggiatura è stata scritta da Justin Haythe.



Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker e il Premio Oscar Jeremy Irons completano il cast.



Sinossi di Red Sparrow:

La ballerina Dominika Egorova viene reclutata nella "Sparrow School", un servizio di intelligence russo dove viene educata a diventare una letale amante e seduttrice, ad usare il suo corpo come arma per uccidere obiettivi indicati dal KGB; dopo un intenso allenamento, Dominika diventa la più pericolosa "Sparrow" di sempre. La sua prima missione è Nathaniel Nash, un ufficiale della CIA che monitora le infiltrazioni dei servizi segreti della Russia. I due finiscono in una spirale di attrazione e inganno che arriva a minacciare la sicurezza di entrambe le nazioni.