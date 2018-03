Ralph Spacca Internet: online il teaser trailer italiano

News





01/03/2018 |

Sei anni dopo l'arrivo nelle sale del simpaticissimo Ralph Spaccatutto, ecco a voi in anteprima, grazie alla Disney, il primo trailer italiano di Ralph Spacca Internet. In questa nuova avventura il nostro amato personaggio entrerà a far parte del vasto mondo del web dove vivrà incredibili avventure.



Rich Moore, regista già del primo film, è tornato dietro la macchina da presa e lo ha fatto con Phil Johnston. Johnston ha curato anche la sceneggiatura insieme a Jim Reardon.



John C. Reilly, Kelly Macdonald, Kristen Bell, Mandy Moore, Taraji P. Henson e Sarah Silverman sono gli attori che fanno parte del cast originale.



La Disney non ha comunicato quando la pellicola uscirà in Italia.