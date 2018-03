The Lodgers - Non Infrangere le Regole: online un nuovo spot italiano

News





01/03/2018 |

E' online un altro spot italiano di The Lodgers - Non Infrangere le Regole, horror-thriller del regista Brian O'Malley. La storia, scritta da David Turpin, racconta di due fratelli, Rachel ed Edward, e delle strane presenze che vivono nella loro casa. Questi particolari esseri li obbligano a rispettare alcune regole: una di queste impone di non fare mai entrare altre persone nell'abitazione. Quando però Rachel si innamora di un ragazzo di nome Sean, la regola rischia di essere infranta.



Charlotte Vega e Bill Milner sono i protagonisti con David Bradley, Moe Dunford e Eugene Simon.

Vi lasciamo allo spot che ci ricorda l'uscita nelle sale prevista per l'8 marzo.



Sinossi di The Lodgers - Non Infrangere le Regole:

I gemelli Rachel e Edward sono colpiti da una maledizione che si tramanda da generazioni nella loro famigla e che regola le loro vite. La situazione precipita quando Rachel s’innamora di uno sconosciuto.