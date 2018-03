Once Upon A Time In Hollywood: Brad Pitt e Leonardo DiCaprio reciteranno nel film di Quentin Tarantino

News





02/03/2018 |

Quentin Tarantino ha trovato i protagonisti del suo prossimo film dal titolo Once Upon A Time In Hollywood. Nella pellicola saranno chiamati infatti a recitare due pezzi da novanta del panorama hollywoodiano, stiamo parlando di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Pitt nel film interpreterà Rick Dalton, protagonista di serie tv western, mentre DiCaprio reciterà nelle parte dello stunt e controfigura di Dalton, Cliff Booth. La trama non è stata rivelata a tutto tondo ma da quello che è emerso, i due personaggi che ritroveremo nella pellicola non sono più a loro agio nella Hollywood di quel periodo (1969) con Dalton che, tra l'altro, ha una vicina di casa molto particolare... Sharon Tate. Altri dettagli, purtroppo, non sono stati ancora svelati.



Per quanto riguarda il ruolo della Tate, invece, da diverso tempo circola il nome di Margot Robbie, anche se nulla è stato confermato.



Tarantino ha già collaborato con DiCaprio e Pitt. Il primo è stato diretto in Django Unchained mentre il secondo ha recitato in Bastardi Senza Gloria.



Le riprese di Once Upon A Time In Hollywood partiranno il prossimo Agosto.