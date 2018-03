Lady Bird: la scena La parte sbagliata dei binari

News





Se non avete ancora visto nelle sale Lady Bird allora gustatevi questo piccolo antipasto rilasciato online dalla Universal Pictures. La pellicola, candidata a 5 Premi Oscar e vincitrice di due Golden Globe, è diretta da Greta Gerwig che ha lavorato con la protagonista Saoirse Ronan e con un cast che vede al suo interno anche Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith, Stephen McKinley Henderson, Odeya Rush, Jordan Rodrigues, Marielle Scott.



Qui sotto trovate la scena La parte sbagliata dei binari.



Sinossi di Lady Bird:

In "Lady Bird", Greta Gerwig si rivela una nuova, audace voce cinematografica con il suo debutto alla regia, facendo emergere sia l'umorismo che il pathos nel legame turbolento tra una madre e la figlia adolescente. Christine "Lady Bird" McPherson (Saoirse Ronan) combatte, ma è esattamente come sua madre: selvaggia, profondamente supponente e determinata (Laurie Metcalf), un’infermiera che lavora instancabilmente per mantenere a galla la sua famiglia dopo che il padre di Lady Bird (Tracy Letts) perde il lavoro. Ambientato a Sacramento, California nel 2002, in un panorama economico americano che cambia rapidamente, Lady Bird è uno sguardo commovente sulle relazioni che ci formano, le credenze che ci definiscono e l’ineguagliabile bellezza di un luogo chiamato casa.