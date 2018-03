Chris Hemsworth in trattative per recitare all'interno dello spin-off di Men in Black

News





Chris Hemsworth è entrato in trattative con la Sony Pictures per recitare all'interno dello spin-off di Men in Black. L'attore, nel caso in cui dovesse trovare l'accordo, sarà diretto da F. Gary Gray, il regista che recentemente ha diretto Straight Outta Compton.

Hemsworth è stato scelto per interpretare uno dei due agenti speciali che si occuperanno di dare la caccia a forme di vita aliene. Nella pellicola non torneranno i due attori che hanno fatto la storia del franchise: Will Smith e Tommy Lee Jones.



La sceneggiatura sarà scritta da Matt Holloway e Art Marcum con l'uscita del film fissata per maggio 2019.