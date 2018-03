Wonder Woman 2: Kristen Wiig potrebbe interpretare il villain Cheetah

News





La Warner Bros. Pictures ha messo in moto il motore della macchina che realizzerà il sequel di Wonder Woman, la pellicola che ha sbancato i botteghini incassando in tutto il mondo più di 800 milioni di dollari. E lo studio è al lavoro per regalare alla regista Patty Jenkins, confermatissima, un cast di assoluto rispetto che vedrà ancora come colonna portante Gal Gadot.



Tra gli attori che potrebbero entrare a far parte del secondo capitolo spicca anche Kristen Wiig, entrata ufficialmente in trattative per interpretare il villain Cheetah. Cheetah è un personaggio nato nel 1943 grazie a William M. Marston ed è stata l'alter ego di Priscilla Rich.



Al momento, tra le star annunciate, spicca solo la Gadot.



L'uscita è prevista per novembre 2019.