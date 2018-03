The Six Billion Dollar Man uscirà nel 2019

News





04/03/2018 |

La Warner Bros. Pictures ha annunciato che The Six Billion Dollar Man arriverà nelle sale americane a partire dal 31 maggio 2019. Lo studio ha acquisito i diritti del film con protagonista Mark Wahlberg dalla Weinstein Company.

The Six Billion Dollar Man è basato sulla classica serie tv L'uomo da sei milioni di dollari e sul romanzo Cyborg di Martin Caidin. La storia segue un ufficiale militare, Steve Austin, che entra a far parte di un programma governativo top secret dopo un terribile incidente che lo lascia in fin di vita. Con l'aiuto della tecnologia, Steve viene riportato in vita con abilità straordinarie, che faranno di lui primo uomo bionico al mondo.

Wahlberg ha recitato recentemente in Mile 22, il film del regista Peter Berg.