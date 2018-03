Oscar 2018: vince La Forma dell'Acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro

News





05/03/2018

E' stata la notte del film più atteso, quello con più nomination. Guillermo del Toro, con il suo La Forma dell'Acqua - The Shape of Water, ha conquistato la Notte degli Oscar 2018 portando via ben 4 statuette. Un successo incredibile quello ottenuto da questo fantasy drama che vede protagonista una Sally Hawkins che ha regalato agli spettatori un'interpretazione di assoluto livello. La Forma dell'Acqua - The Shape of Water ha ottenuto la statuetta per il Miglior Film, la Miglior Scenografia e la Migliore Colonna Sonora mentre quella per la Miglior Regia è andata a del Toro.

Il Miglior Attore Protagonista e la Miglior Attrice Protagonista sono stati Gary Oldman (L'Ora Più Buia) e Frances McDormand (Tre Manifesti a Ebbing, Missouri). Tre Manifesti a Ebbing, Missouri ha messo in luce anche Sam Rockwell che ha ricevuto il Premio come Miglior Attore Non Protagonista mentre quello di Miglior Attrice Non Protagonista è andato ad Allison Janney per I, Tonya.



Grande soddisfazione anche per il made in Italy con Chiamami Col Tuo Nome di Luca Guadagnino che ha ricevuto il Premio per la Miglior Sceneggiatura Non Originale scritta da James Ivory. La pellicola non ha vinto la statuetta come Miglior Film Straniero, assegnata invece a Una Donna Fantastica di Sebastian Lelio. Scappa - Get Out di Jordan Peele è stato premiato invece per la sua Sceneggiatura Originale.

Due i Premi per Coco di Lee Unkrich che ha vinto la statuetta di Miglior Film d'Animazione e quella per la Miglior Canzone Originale: Remember Me.

Questi gli altri premi:



Miglior Documentario: Icarus di Bryan Fogel

Miglior Fotografia: Roger Deakins (Blade Runner 2049)

Miglior Cortometraggio Animato: Dear Basketball Glen Keane e Kobe Bryant

Miglior Cortometraggio: The Silent Child (Rachel Shenton)

Migliori Effetti Speciali: Blade Runner 2049

Migliori Costumi: Mark Bridges (Il Filo Nascosto)

Miglior Montaggio: Lee Smith (Dunkirk)

Miglior Sonoro: Dunkirk

Miglior Trucco: Kazuhiro Tsuji (L'Ora Più Buia)

Miglior Montaggio Sonoro: Dunkirk