Box Office Italia: Red Sparrow al primo posto

05/03/2018

Una nuova pellicola domina la classifica box office italiana. Stiamo parlando di Red Sparrow del regista Francis Lawrence che ha incassato all'esordio 1.175.572 euro. Alle spalle del film che vede protagonista l'attrice Premio Oscar Jennifer Lawrence spunta A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino, scivolato in seconda posizione grazie all'incasso di 995.074 euro. Positivo anche il debutto di Puoi Baciare lo Sposo di Alessandro Genovesi che ha occupato la terza posizione mentre al quarto posto troviamo Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson il cui incasso è stato pari a 925.966 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano La Forma dell'Acqua - The Shape of Water di Guillermo del Toro (799.014 euro) e Black Panther di Ryan Coogler (766.734 euro).