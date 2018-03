Box Office USA: Black Panther sempre in prima posizione

News





05/03/2018 |

Continua il dominio al botteghino americano di Black Panther. Il cinecomic del regista Ryan Coogler, alla sua terza settimana nelle sale, ha incassato 65.705.000 dollari superando i 500 complessivi. Il podio quest'ultimo fine settimana è stato completato da due new entry: Red Sparrow di Francis Lawrence, che ha incassato 17.000.000 dollari, e Il Giustiziere della Notte di Eli Roth che ha portato via 13.025.000 dollari. La quarta posizione è stata invece occupata da Game Night - Indovina Chi Muore Stasera? di John Francis Daley e Jonathan Goldstein che ha incassato 10.710.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Peter Rabbit di Will Gluck (10.000.000 dollari) e Annientamento di Alex Garland (5.650.000 dollari).