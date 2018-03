Rampage - Furia Animale dal 12 aprile al cinema: ecco il nuovo poster italiano

News





06/03/2018 |

Tramite la Warner Bros. Pictures siamo lieti di presentarvi il nuovo poster italiano di Rampage - Furia Animale. Nella locandina possiamo vedere il protagonista Dwayne Johnson pronto a combattere delle bestie feroci. L'attore interpreta un primatologo che sarà chiamato ad affrontare delle creature modificate geneticamente.

L'adattamento del famoso videogioco Rampage ha un cast composto anche dalla candidata all'Oscar® Naomie Harris, da Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello e Jeffrey Dean Morgan. Nel film recitano anche P.J. Byrne, Marley Shelton, Breanne Hill, Jack Quaid e Matt Gerald.



La regia è di Brad Peyton che ha già collaborato con l'attore in Viaggio nell’Isola Misteriosa e San Andreas. La sceneggiatura è stata invece scritta da Ryan Engle e Adam Sztykiel.



Rampage - Furia Animale è prodotto da Beau Flynn, John Rickard, Hiram Garcia e Brad Peyton. Il film uscirà il 12 aprile in Italia.



Sinossi di Rampage - Furia Animale:

Il primatologo Davis Okoye (Johnson) è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un rischioso esperimento genetico e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati allo stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il proprio cammino, Okoye farà squadra con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale, ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.