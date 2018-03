The Lodgers - Non Infrangere le Regole: la clip Qui c'è soltanto morte

News





07/03/2018 |

Ci stiamo avvicinando sempre di più all'arrivo nelle sale italiane di The Lodgers - Non Infrangere le Regole, pellicola che farà il suo debutto nelle sale italiane a partire dal prossimo 8 marzo, e grazie alla M2 Pictures vi mostriamo una nuova scena dal titolo Qui c'è soltanto morte. Il film è diretto da Brian O'Malley e vede protagonisti Charlotte Vega e Bill Milner, affiancati da David Bradley, Moe Dunford e Eugene Simon.



La storia, scritta da David Turpin, racconta di due fratelli, Rachel ed Edward, e delle strane presenze che vivono nella loro casa. Questi particolari esseri li obbligano a rispettare alcune regole: una di queste impone di non fare mai entrare altre persone nell'abitazione. Quando però Rachel si innamora di un ragazzo di nome Sean, la regola rischia di essere infranta.



Sinossi di The Lodgers - Non Infrangere le Regole:

