Tully: online il secondo trailer italiano

07/03/2018 |

E' online, tramite il canale ufficiale della Universal Pictures, il nuovo trailer italiano di Tully, commedia che vede recitare il Premio Oscar Charlize Theron e Mackenzie Davis. La prima interpreta una mamma di tre bambini mentre la seconda sarà la tata Tully che entrerà subito nel cuore dei ragazzi. Tra loro due nascerà subito un legame speciale.

Mark Duplass e Ron Livingston completano il cast diretto dal regista candidato all'Oscar® Jason Reitman.



Bron Studios, Right of Way, Denver and Delilah e la West Egg Production sono le compagnie che hanno prodotto il film. I produttori invece sono Aaron L. Gilbert della Bron Studios, Reitman ed Helen Estabrook della Right of Way Productions, Cody e Mason Novick, Charlize Theron, A.J. Dix e Beth Kono della Denver & Delilah Productions. La sceneggiatura è stata scritta dal Premio Oscar Diablo Cody (Juno).



L'uscita è prevista per il 3 maggio.



Sinossi di Tully:

Una nuova commedia dal regista candidato all'Oscar® Jason Reitman ("Tra le nuvole") e dello sceneggiatore premio Oscar ® Diablo Cody "Juno"). Marlo (l’attrice premio Oscar ® Charlize Theron), madre di tre figli di cui uno appena nato, su consiglio del fratello (Mark Duplass) assume una tata per la notte. Titubante all'inizio per via della stravaganza della ragazza, col tempo Marlo stringe un legame unico con la giovane, premurosa, sorprendente e a volte provocatoria bambinaia di nome Tully (Mackenzie Davis).