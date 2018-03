Andrea Riseborough reciterà nel remake di The Grudge

News





07/03/2018 |

Andrea Riseborough, attrice che abbiamo visto recentemente in Animali Notturni del regista Tom Ford, è entrata in trattative per recitare all'interno del film The Grudge.

Il progetto riguardante l'horror movie è ancora nella sua fase embrionale. Sam Raimi, tramite la sua Ghost House Pictures, sarà il produttore mentre la regia sarà affidata a Nicolas Pesce che si occuperà anche di scrivere la storia. The Grudge, versione americana del film giapponese Ju-on, uscì nelle sale nelle sale nel 2004 grazie alla regia di Takashi Shimizu. Protagonista del film fu Sarah Michelle Gellar.

Inoltre la Riseborough potrebbe entrare a far parte anche del progetto riguardante la mini serie Zero, Zero Zero che sarà diretta da Stefano Sollima.