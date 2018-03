Piccoli Brividi 2 ha un titolo: Slappy Halloween

News





08/03/2018 |

R.L. Stine, creatore della saga di romanzi per ragazzi Piccoli Brividi, ha annunciato via Twitter che sono ufficialmente iniziate le riprese del nuovo capitolo. Il regista ha anche svelato che la pellicola si chiamerà Slappy Halloween e vedrà come villain Slappy, ovvero il personaggio parlante che abbiamo incontrato nel primo capitolo.



Il cast di Slappy Halloween è in fase di costruzione e al momento vede al suo interno Madison Iseman, Ben O’Brien, Jeremy Ray Taylor, Wendi McLendon-Covey, Ken Jeong e Chris Parnell.



La trama non è stata rivelata, dalle prime informazioni sappiamo però che un gruppo di amici farà squadra nel tentativo di fermare Slappy, pronto a far scattare l'apocalisse nel giorno di halloween.



La regia è di Ari Sandel.