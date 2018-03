Elizabeth Banks reciterà in un horror movie ancora senza titolo

News





Elizabeth Banks collaborerà con James Gunn per un nuovo horror movie ancora senza titolo che sarà prodotto dallo stesso Gunn e dalla The H Collective. La regia è affidata a David Yarovesky che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Brian e Mark Gunn. La The H Collective finanzierà il film con la Troll Court Entertainment.



Le riprese partiranno la prossima primavera. La trama del film non è stata comunicata dalla produzione.

La Banks ha recitato recentemente in Pitch Perfect 3, dove ha interpretato Gail, e ha vestito i panni di Rita Repulsa nell'adattamento cinematografico di Power Rangers.