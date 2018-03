Red Sparrow: lo spot internazionale Die or Become a Sparrow

News





08/03/2018 |

Vi presentiamo oggi un nuovo spot internazionale di Red Sparrow, film attualmente presente nelle nostre sale. Star principale della pellicola è il Premio Oscar Jennifer Lawrence che interpreta una spia del KGB che si ritroverà coinvolta in un'operazione di estrema difficoltà nella quale dovrà uccidere un agente della CIA. La sceneggiatura è stata scritta da Justin Haythe mentre la regia è di Francis Lawrence.



Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts, Charlotte Rampling, Mary-Louise Parker e il Premio Oscar Jeremy Irons completano il cast.



Vi lasciamo allo spot rilasciato dalla 20th Century Fox.



Sinossi di Red Sparrow:

La ballerina Dominika Egorova viene reclutata nella "Sparrow School", un servizio di intelligence russo dove viene educata a diventare una letale amante e seduttrice, ad usare il suo corpo come arma per uccidere obiettivi indicati dal KGB; dopo un intenso allenamento, Dominika diventa la più pericolosa "Sparrow" di sempre. La sua prima missione è Nathaniel Nash, un ufficiale della CIA che monitora le infiltrazioni dei servizi segreti della Russia. I due finiscono in una spirale di attrazione e inganno che arriva a minacciare la sicurezza di entrambe le nazioni.