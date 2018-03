Oltre la Notte: la clip In Cerca Dei Colpevoli

News





08/03/2018 |

Debutterà la prossima settimana nelle sale italiane Oltre la Notte, thriller movie con protagonista Diane Kruger. L'attrice, diretta da Fatih Akin, interpreta una mamma che farà di tutto per trovare gli assassini che hanno ucciso suo marito e suo figlio. Il cast comprende anche Denis Moschitto, Numan Acar, Johannes Krisch ed Ulrich Brandhoff.



La Kruger grazie a questo film ha ottenuto la Palma D'Oro per la Miglior Interpretazione Femminile allo scorso festival di Cannes.



Grazie alla Bim Distribuzione vi mostriamo la clip In Cerca Dei Colpevoli.



L'uscita in Italia è prevista per il 15 marzo.



Sinossi di Oltre la Notte:

Diane Kruger, che per questo ruolo ha vinto la Palma D'Oro per la Miglior Interpretazione Femminile allo scorso festival di Cannes, interpreta Katja, la cui esistenza viene improvvisamente sconvolta dalla morte del marito Nuri e del figlioletto Rocco, rimasti uccisi nell’esplosione di una bomba. Grazie al sostegno di amici e familiari, Katja riesce ad affrontare il funerale e ad andare avanti. Ma la ricerca ossessiva degli assassini e delle ragioni di quelle morti insensate la tormenta, riaprendo ferite e sollevando dubbi. Danilo, avvocato e miglior amico di Nuri, rappresenta Katja nel processo finale contro i due sospetti: una giovane coppia appartenente a un’organizzazione neonazista. Il processo è un’esperienza durissima per Katja, che però non si arrende. Vuole giustizia.