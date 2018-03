Terminator: Mackenzie Davis reciterà nel reboot

News





09/03/2018 |

Con il reboot di Terminator all'orizzonte la produzione è all'opera per completare il cast. E la pellicola di Tim Miller si è arricchita di un nuovo nome, ovvero Mackenzie Davis il cui ruolo non è stato però rivelato.

E se la Davis, attrice che abbiamo visto in Blade Runner 2049, sarà uno dei nuovi volti del franchise, nel film torneranno Linda Hamilton ed Arnold Schwarzenegger, ovvero le due colonne portanti della saga originale.



James Cameron e David Ellison della Skydance sono i produttori mentre Billy Ray si è occupato della sceneggiatura.



La pellicola uscirà nelle sale nel 2019.