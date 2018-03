In lavorazione il prequel cinematografico della serie I Soprano

News





09/03/2018 |

La famosa serie I Soprano rivivrà con una pellicola cinematografica annunciata come un prequel. Il film, dal titolo The Many Saints of Newark, sarà sviluppata dalla New Line Cinema ed avrà una sceneggiatura scritta da David Chase. Quest'ultimo è stato il creatore e il produttore de I Soprano, serie di grande successo andata in onda dal 1999 al 2007.



Al momento la trama non è stata rivelata, le prime informazioni raccontano però che la pellicola sarà ambientata a Newark nel 1960.



Chase sarà anche il produttore mentre Nicole Lambert sarà il produttore esecutivo.