Ralph Fiennes e Matthew Goode reciteranno nel film Official Secrets

09/03/2018 |

Ralph Fiennes e Matthew Goode si sono uniti al cast del film Official Secrets del regista Gavin Hood. La pellicola vedrà protagonisti Keira Knightley e Matt Smith con la prima che interpreterà un'informatrice dell'intelligence inglese che, prima della partenza per l'Iraq nel 2003, scoprirà un piano per un'operazione di spionaggio illegale contro i membri del Consiglio della Sicurezza dell'ONU.



Le riprese partiranno il 12 maro in Inghilterra.



Official Secrets è prodotto da Ged Doherty, Elizabeth Fowler e Melissa Shiyu Zuo mentre Claudia Bluemhuber, Anne Sheehan e Hugo Heppell sono i produttori esecutivi.



Sara e Greg Bernstein hanno scritto la sceneggiatura basandosi sul libro The Spy Who Tried To Stop A War, di Marcia e Thomas Mitchell.