Villains: Maika Monroe e Bill Skarsgård nel cast

News





12/03/2018

Bill Skarsgård, attore che abbiamo visto recitare nell'horror movie It di Andy Muschietti, ha trovato un nuovo progetto cinematografico. La star, infatti, è entrata a far parte del cast di Villains insieme a Maika Monroe.



La pellicola, annunciata come una commedia thriller, racconta la storia di due ladri che entrano all'interno di un'abitazione con l'obiettivo di svaligiarla. Nel seminterrato della stessa, però, troveranno una ragazza incatenata e i padroni della casa che faranno di tutto per tenere nascosto il segreto.

Robert Olsen è il regista mentre Dan Berk si è occupato della sceneggiatura.



L'uscita è prevista per il 2019.