A Quiet Place - Un Posto Tranquillo: la nuova locandina internazionale

12/03/2018 |

A Quiet Place - Un Posto Tranquillo è la nuova opera cinematografica di John Krasinski, regista che ha diretto per l'occasione sua moglie Emily Blunt. Il film è ambientato all’interno di un’abitazione e al centro della scena troviamo una giovane famiglia composta da marito, moglie e due bambini. Protagonista assoluto, però, è il silenzio. Silenzio che servirà a tenere a bada una misteriosa quanto terrificante creatura che porterà la famiglia in questione a combattere per la propria sopravvivenza.



Lo stesso Krasinski completa il cast con Millicent Simmonds e Noah Jupe ed ha scritto la sceneggiatura con Scott Beck.



A Quiet Place - Un Posto Tranquillo uscirà il 12 aprile nelle sale. Sotto la sinossi trovate il nuovo poster internazionale.



Sinossi di A Quiet Place - Un Posto Tranquillo:

Una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.