Maria Maddalena: la scena Una visione di ciò che verrà

12/03/2018

La Universal Pictures ha rilasciato online una scena di Maria Maddalena, film che debutterà nelle sale italiane a partire dal prossimo 15 marzo. L'opera biblica è diretta da Garth Davis (Lion - Il Viaggio Verso Casa) e vede recitare nella parte di Maria Rooney Mara. Nel cast brillano le presenze di Joaquin Phoenix, nel ruolo di Gesù, e quella di Chiwetel Ejiofor che interpreta Pietro. Nella pellicola troviamo anche Ariane Labed, Tahar Rahim, Ryan Corr.



La sceneggiatura è stata scritta da Helen Edmundson e Philippa Goslett.



Qui sotto trovate la scena Una visione di ciò che verrà.



Sinossi di Maria Maddalena:

MARIA MADDALENA è un ritratto autentico e umano di una delle più enigmatiche e incomprese figure spirituali della storia. Il film biblico racconta la storia di Maria (Rooney Mara), una giovane donna in cerca di una nuova vita. Forzata dalla società gerarchica del suo tempo, Maria sfida la sua famiglia per unirsi ad un nuovo movimento sociale guidato dal carismatico Gesù di Nazareth (Joaquin Phoenix). Trova presto un posto per sé nel movimento e nel cuore di un viaggio che la porterà a Gerusalemme.