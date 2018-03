Il primo teaser trailer di Loro: il nuovo film di Paolo Sorrentino

News





Tre anni dopo Youth - La giovinezza, il Premio Oscar Paolo Sorrentino è tornato all'opera con il suo nuovo film dal titolo Loro. Con questa pellicola il regista porta nelle sale Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo, e nel primo teaser trailer rilasciato dalla Universal Pictures possiamo dare un'occhiata alle prime scene che mettono in primo piano feste e ragazze. Il tutto accompagnato dalla voce di Berlusconi/Servillo.



La data d'uscita di Loro non è stata ancora rivelata.



Loro è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l’Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia.