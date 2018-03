Charlie Plummer sarà il protagonista del film Words on Bathroom Walls

News





13/03/2018 |

Charlie Plummer, attore che recentemente ha recitato in Tutti i Soldi del Mondo, è stato scritturato per indossare i panni del protagonista nel film Words on Bathroom Walls. L'attore interpreterà un ragazzo affetto da schizofrenia che si ritroverà a vivere delle situazioni particolari all'interno della nuova scuola.



La pellicola ha una sceneggiatura scritta da Nick Naveda mentre la regia stata affidata a Thor Freudenthal, il regista di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri e di alcune serie tv come Arrow, Quantico e Legends of Tomorrow.



Il progetto è prodotto da Mickey Liddell e Pete Shilaimon.



Per Plummer sarà un 2018 denso di impegni, considerando che reciterà anche nei film Gully e Spontaneous.