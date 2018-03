Angel Has Fallen: anche Lance Reddick nel cast

News





13/03/2018 |

Il cast di Angel Has Fallen si è arricchito di un nuovo nome. Nella pellicola, infatti, reciterà anche Lance Reddick, attore che abbiamo visto in John Wick - Capitolo 2. Reddick interpreterà il direttore ad interim dei Servizi Segreti. Altri dettagli sul suo personaggio non sono stati rivelati.



Angel Has Fallen, terzo capitolo del franchise, vedrà nuovamente protagonista Gerard Butler che vestirà i panni dell'agente dei Servizi Segreti Mike Banning. Il cast è completato anche dalle presenze di Morgan Freeman, Jada Pinkett Smith e Piper Perabo.



La regia è di Ric Roman Waugh. La pellicola non ha ancora una data d'uscita.