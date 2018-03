Running With the Devil: Nicolas Cage sarà il protagonista

News





14/03/2018

Nicolas Cage reciterà da protagonista all'interno del film Running With the Devil. Nella pellicola lavoreranno anche Laurence Fishburne, Leslie Bibb, Barry Pepper, Adam Goldberg, Clifton Collins Jr, Cole Hauser e Peter Facinelli.



Jason Cabell sarà il regista di questo thriller movie le cui riprese partiranno entro la fine del mese in New Mexico. Cabell - ex Navy Seal - porta nelle sale la storia vera di un carico di cocaina trasportato dal Messico fino in Canada. Durante il viaggio qualcosa però andrà storto e questo spingerà il leader di una banda criminale, conosciuto come The Boss (Pepper), ad inviare il suo braccio destro (Cage) e un trafficante (Fishburne) a controllare la situazione. Altri dettagli sulla trama non sono stati svelati.

Michael Mendelsohn della Patriot Pictures sarà il produttore con Jim Steele. Mike Nilon, Etchie Stroh e Natalie Perrotta sono i produttori esecutivi.