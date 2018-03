Maze Runner: La Rivelazione: il nuovo trailer annuncia l'arrivo dell'home video

News





14/03/2018 |

Il mese di aprile aprirà le porte all'arrivo in home video di Maze Runner: La Rivelazione. Il 10 e il 24 del mese, infatti, sarà possibile acquistare il film nella versione Digital e nei formati Blu-ray e Dvd. L'ultimo capitolo della saga tratta dalla collana di romanzi di James Dashner è uscita nelle sale cinematografiche il 1° Febbraio e vede protagonista ancora una volta Dylan O’Brien. La regia è di Wes Ball che ha lavorato con un cast che comprende anche Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Barry Pepper, Will Poulter e Patricia Clarkson.



Maze Runner: La Rivelazione, prodotto da Ellen Goldsmith-Vein, Wyck Godfrey, Marty Bowen e Lee Stollman, è scritto da T.S. Nowlin. Il film ha incassato al botteghino poco più di 280 milioni di dollari.



Grazie alla 20th Century Fox vi mostriamo il trailer internazionale.



Sinossi del romanzo Maze Runner: La Rivelazione:

Thomas sa di non potersi fidare delle menti malvagie che fanno parte della C.A.T.T.I.V.O., l'organizzazione che continua a tenere sotto scacco lui e gli altri Radurai, i sopravvissuti al Labirinto. Il tempo delle menzogne è finito, gli ripetono, i loro ricordi sono stati ripristinati e le tremende Prove cui sono stati sottoposti sono terminate. Sostengono di aver raccolto tutti i dati di cui avevano bisogno, ma di dover fare ancora affidamento su di loro per un'ultima missione: tocca ai Radurai trovare una cura per l'Eruzione, lo spietato morbo che conduce alla follia. Ma accade qualcosa che nessuno degli uomini della C.A.T.T.I.V.O. poteva prevedere: i ricordi di Thomas si spingono molto più lontano di quanto possano anche solo sospettare, fino alla verità. Il ragazzo adesso ha la conferma: non può credere a una sola parola di quello che dicono. E i suoi ricordi gli rivelano che dovrà fare molta attenzione, se vuole sopravvivere, perché la verità è più pericolosa della menzogna.