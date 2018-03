Rachel: online la clip Estremamente femminile

News





14/03/2018 |

Debutta domani nelle nostre sale Rachel ed oggi, tramite la Fox Searchlight, vi mostriamo una clip in italiano dal titolo Estremamente femminile. Il thriller movie è diretto da Roger Michell, autore anche della scenegglatura, e presenta un cast composto dai protagonisti Sam Claflin e Rachel Weisz e da Holliday Grainger, Iain Glen, Poppy Lee Friar e dal nostro Pierfrancesco Favino.



La pellicola è l'adattamento del romanzo scritto da Daphne Du Maurier.



Qui sotto trovate la clip.



Sinossi di Rachel:

RACHEL (My Cousin Rachel) è una storia d’amore misteriosa e con differenti livelli di lettura, in cui un giovane inglese (Sam Claflin) mette in atto una strategia di vendetta contro la sua enigmatica e bellissima cugina (Rachel Weisz), credendola responsabile della morte di suo cugino Ambrose, con cui è cresciuto. Tuttavia, dopo aver conosciuto la donna, i suoi sentimenti iniziano a cambiare e finisce per soccombere al suo fascino fino ad esserne ossessionato…